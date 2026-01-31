国から自治体へ流れるお金は、適切に使用されているのか。地方自治総合研究所特任研究員の今井照さんは「福島県伊達市では、国からの除染対策事業交付金が不可解な形で大手広告代理店に流れていた」という――。（第1回）※本稿は、今井照『自治体は何のためにあるのか』（岩波新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／loveshiba※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／loveshiba■国と市民でギャップのある“復興