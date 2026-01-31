年末調整で戻ってくる還付金。ある人は数万円、別の人はそれ以上戻ってくることもあり、金額にかなり差が出ることがあります。実際、同じ職場の人同士でも「そんなに違うの？」と驚いた経験がある方も多いでしょう。 では、どうして人によって還付額がこんなにも違うのでしょうか。本記事では、その理由や仕組み、そして平均的な還付額について解説します。 年末調整とは、払いすぎた税金の清算 年末調整は、会社員