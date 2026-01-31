世帯年収400万円の40代子持ち家庭で、「老後2000万円問題」を考える余裕がない中でも、老後のためにどのくらい貯金や投資へ回すべきか疑問を感じている家庭もあるでしょう。 本記事では、40代の2人以上世帯の平均貯蓄額や投資割合、貯金や投資の割合を決めるときのポイントについて解説します。どのくらい貯金や投資をすればよいか知りたい方は、参考にしてください。 40代の2人以上世帯はどのくらい貯金や投資をして