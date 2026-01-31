日本の農業人口はこの10年で4割減り、平均年齢は67歳を超えた。農業は大丈夫なのだろうか。車中泊で全国各地の農家を取材している農業ライターの鈴木雄人さんは「人口減・高齢化が進んでも生産は崩れていない。むしろ今、農業は“人が減ったからこそ”静かに進化を遂げている」という――。筆者撮影長野県伊那市長谷中尾地区。過疎が進む中山間地域で、世界を市場としたコメづくりが行われている。 - 筆者撮影■従事者減少の裏で起