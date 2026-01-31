昨秋関東大会準々決勝で専大松戸に惜敗「もう選抜出場は無いと…」第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕＝甲子園球場）の出場校を決める選考委員会が30日に行われ、昨年優勝の横浜（神奈川）が2年連続18回目の出場を決めた。昨秋の関東大会の準々決勝で敗退し、選出されるかどうかは当落線上だったが、6校が選出された関東・東京地区で“最後の1枠”に滑り込んだ。39歳の村田浩明監督は思わず、感激の涙を流した。甲子園常連校