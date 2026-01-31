マイナー通算109本塁打のカナリオが意欲「チームに貢献したい」西武は30日、本拠地・ベルーナドームに隣接する球団事務所で新外国人選手3人の入団会見を行った。昨年、パイレーツで87試合に出場したアレクサンダー・カナリオ外野手は「100％自分のプレーをしてチームに貢献したい」と抱負を語った。カナリオはメジャー通算8本塁打、マイナーでは通算109本塁打を放った長距離砲。会見では「（日本に来たのは）成長のための機会