ロイヤルズのビンセント・パスクアンティノ内野手（２８）が３０日（日本時間３１日）、球団との２年契約に合意し、申請していた年報調停を回避した、と米メディアが伝えた。合意した内容は明らかになっていないが一部報道では２年総額１１００万ドル（約１６億９０００万円）が保証され、出来高が最高５００万ドルとなっている。パスクアンティノは昨季１６０試合に出場し打率２割６分４厘も３２本塁打、１１３打点をマーク