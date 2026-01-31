『ランニング・マン』（1月30日公開）多くの人々が過酷な生活を強いられている近未来。職を失い、重い病を抱えた娘の医療費にも困窮していたベン（グレン・パウエル）は、優勝者に巨額の賞金が与えられるデスゲーム「ランニング・マン」への参加を決意する。だが、ゲームの実態は、巨大ネットワーク企業が主催する世界最大のリアリティーショーであり、挑戦者の命懸けの逃走劇を全世界の観客が視聴するというものだった。逃