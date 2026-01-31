いかるがパークウェイの開通区間の様子。 「いかるがパークウェイ」で法隆寺周辺の国道25号をバイパス！ いかるがパークウェイの概要。 大阪～奈良を結ぶ高速アクセスを担うのは「西名阪自動車道」だが、地元地域の生活移動や観光周遊は依然として「国道25号」が担っている。しかし、この国道25号は旧態依然とした2車線道路で、信号交差点も密集しているため、混雑が慢性化している。さらに、西側で