モデルでタレントの高橋ユウ（35）が31日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニングウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今日もお疲れさま」とつづった。そして、ジムでのトレーニングウェアショットを投稿した。高橋はK-1でも活躍した元格闘家・卜部弘嵩氏と2018年10月に結婚。20年1月に第1子となる男児、22年12月に第2子となる男児を出産している。