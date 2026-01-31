俳優の秋野暢子（69）が30日、自身のSNSを更新。手の込んだ手料理の数々を披露した。【写真】「いい感じの色に」豚肉をトロトロに煮込んだ“本格手料理”を披露した秋野暢子「今夜は豚バラブロックをトロトロに煮込みましたいい感じの色になりました」とつづり、ツヤツヤな照りが輝く煮込み料理をアップ。続けて「かに玉もトロトロに」「ピリッとニラとモヤシ中華風」「定番の豚汁」と栄養満点の手作りメニューを紹介した。