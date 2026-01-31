日産の「“軽”フェアレディZ」が凄い！タカラトミーグループのトミーテックは、大人のためのミニカーシリーズ「トミカリミテッドヴィンテージ」の新製品として、児童厚生施設「こどもの国（神奈川県横浜市）」とのコラボレーションモデルを発表しています。ラインナップは「こどもの国×TLV ダットサンベビィ 6号車（白）フィギュア付」と「こどもの国×TLV ダットサンベビィ レストア車（赤）フィギュア付」の2種類で、2026