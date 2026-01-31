NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。2月2日放送の第86話では、梶谷（岩崎う大）の記事で松野家の借金返済完了が紹介される。 参考：『ばけばけ』はなぜ“花”を惨めな存在として描いたのか表裏一体の幸福と不幸 サワ（円井わん）が庄田（濱正悟）のプロポーズを断った第85話 第86話では、ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（髙石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太