北海道の空の玄関口「新千歳空港」。いまや年間の利用者が２４００万人！北海道のグルメも満喫できる国内有数の大空港ですが、そもそもなぜ千歳に空港ができたのでしょうか。（千歳市企画部中村充さん）「滑走路は住民で作りました。２日間で」（宮永キャスター）「２日でですか」 千歳に初めて飛行機が降り立ってから、２０２６年でちょうど１００年。調べてみると意外な歴史が明らかに！きょうは新千歳空港のナゾに迫