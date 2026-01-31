柔道・パリ五輪48キロ級金メダルの角田夏実選手が30日、現役引退を発表しました。世界柔道選手権大会2021年、2023年で優勝を果たすと、2024年初めての五輪出場となったパリ五輪で金メダルを獲得した角田選手。「パリオリンピックが終わったときにまだ戦いたいと正直思ってました。まだ戦えるんじゃないかと、それに加えてオリンピックで金メダルをとるとゴールドゼッケンになるのでそのゴールドゼッケンで試合に出たいという思いも