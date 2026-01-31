日本テレビ30日news zeroでは、『巨人軍監督日記』を放送。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが、2月の春季キャンプ前に対談しました。今年について阿部監督は「チームをもう一回作り直すというか、新しく作るんだというね。それに徹したいなというのもあります。新人も含めて、全員にチャンスがあるよというのは、キャンプの初日に伝えようかなと思っています」のコメント。“全員にチャ