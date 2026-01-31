モデルの山田優（41）が31日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。「モードにもカジュアルにも振れる迷彩柄の色味が絶妙すぎる@the_weekend_hotel のバッグ」と書き出した山田。「全身ブラックにもすっと馴染んで合わせやすいのも最高です！」と紹介した。黒のラフな上下にサングラスにニット帽のカジュアルなスタイル。「荷物が多い日だったので一番大きなHOTELを！軽くて丈夫だから持っていると便利なバッ