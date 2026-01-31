東洋大姫路の岡田龍生監督（６４）が３０日、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に挑む侍ジャパンのメンバーに教え子の阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が選ばれたことを喜んだ。坂本は、３５年間監督を務めた履正社でのまな弟子。「そらこんなうれしいことはないよ」と目尻を下げた。教え子では２人目のＷＢＣ戦士となる。履正社で坂本の１学年上だったヤクルト・山田はＷＢＣに２度出場し、２３年の前回大会で