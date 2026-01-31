フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（28）が31日までに自身のインスタグラムを更新。スノーボードの金メダリストたちとの豪華3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ミラノ・コルティナ五輪開幕まであとわずか」と題して投稿。「コツコツと取材を重ねてきましたが、印象に残っているものを一つ挙げさせていただくと…スノーボード・ハーフパイプで3 度の金メダルに輝いたアメリカのショーン・ホワイトさんと北京