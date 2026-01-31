【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー2 デンソーエアリービーズ（1月25日・女子第14節）【映像】“真後ろ”からの超ロングトスを…“高難度”スパイク炸裂女子バレーで、元日本代表も驚きのスパイクが決まった。SAGA久光スプリングスの北窓絢音が、真後ろから上がってきた超ロングかつ滞空時間の長いトスを完璧にスパイク。強打でブロックタッチを誘って見事にポイントを奪うと、解説者も思わず「今のはよく打てました」と感嘆