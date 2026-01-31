阪神、オリックス、日本ハムで活躍し、昨春と昨秋の阪神キャンプで臨時コーチを務めたデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）の「超人目線」。今回のテーマは３度目の臨時コーチを務める２月のキャンプ。「全選手の超人化」とらしさ全開で２リーグ制以降、球団初の連覇に貢献する意気込みを語った。昨季はクリケットバットや“超人ボール”を持参。新たな秘密兵器も「考えていますよ。お楽しみに！！」とニヤリ。若虎育成に