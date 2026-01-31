2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年1月23日、自身のインスタグラムを更新。スウェットとミニスカートを合わせたコーデを披露した。「妹がプレゼントしてくれたスウェット」中川さんは、「妹がプレゼントしてくれたスウェットでお仕事へ」といい、スウェットをあわせたコーデで、さまざまなポーズをとるショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのロゴと文