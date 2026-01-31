来週の欧州主要企業決算BNPパリバにソシエテジェネラル *は金融株 4日（水） ノバルティス UBS クレディ・アグリコル* 5日（木） シェル BNPパリバ* 6日（金） ソシエテ・ジェネラル* ※予定は変更することがあります