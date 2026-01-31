来週の米主要企業決算アルファベット、アマゾン、ＡＭＤアームも （）は予想1株利益、単位:ドル 2日（月） ディズニー（1.56） 3日（火） ＡＭＤ（1.32） メルク（2.00） ペプシコ（2.23） アムジェン（4.71） ファイザー（0.57） ペイパル（1.28） 4日（水） アルファベット（2.85） イーライリリー（6.76） ウーバー（0.80） クアルコム（3.40） ア&#125