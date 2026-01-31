２６日からの週は、ドル安・円高からドル全面高へと流れが変化する一週間だった。週初は、米政府機関再閉鎖リスクや日米当局の為替レートチェック・介入観測を背景にドル円が一時152円台まで急落し、円高・ドル安が支配的だった。一方、ユーロドルは1.20ドル台を試すなど、ドル安がユーロやポンドを押し上げる展開となった。中盤には米ＦＯＭＣが無風通過したものの、トランプ大統領のドル安容認発言や政治リ