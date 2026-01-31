元プロレスラーの小橋建太が完全プロデュースするプロレス興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ」は３０日、４月１６日に後楽園ホールで開催する１１回目の大会で小橋が新日本プロレスの棚橋弘至社長と「トークバトル」を行うことを発表した。同大会では、「３ＷＡＹマッチ」でスターダムの上谷沙弥、センダイガールズプロレスリングの橋本千紘、“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが対戦する。