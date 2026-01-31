米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円68銭円安ドル高の1ドル＝154円73〜83銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1845〜55ドル、183円38〜48銭。トランプ米大統領が連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に、金融緩和に消極的と市場が見なすウォーシュ元理事を指名する考えを示し、米長期金利が上昇。日米金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。