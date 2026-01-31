大ヒット映画「ホーム・アローン」シリーズで主人公の母親役を演じたカナダ出身の俳優、キャサリン・オハラさんが亡くなりました。71歳でした。オハラさんは1954年、カナダのトロントで生まれました。テレビのコメディ番組「SCTV」で脚光を浴びると、1990年の映画「ホーム・アローン」で主人公ケビンの母親役を演じ、世界的に有名となりました。2015年から放送されたドラマシリーズ、「シッツ・クリーク」では個性的な母親役を熱演