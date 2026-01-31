STEAMCREAM（スチームクリーム）は、2026年1月21日から数量限定で、サンリオのキャラクターをデザインした限定缶の新作を順次販売しています。新作はデビュー30周年の「ポムポムプリン」と「いちご」デザインの2種「STEAMCREAM」は、必要最低限のアイテムで肌にうるおいをもたらし、紫外線や花粉、大気汚染などの外的ストレスから肌を守るスキンケアブランド。動物性の原材料を一切使用せず、天然原料の良さを損なうことなく引き出