日本維新の会の藤田共同代表とれいわ新選組の櫛渕共同代表が30日、東海地方で街頭演説し、有権者に支持を呼びかけました。日本維新の会 藤田文武共同代表：「26年の自公連立が終わった。新しい枠組みで日本を変えていくんだ。これを争点にする」維新の藤田文武共同代表は30日、愛知県稲沢市で演説し、議員定数の削減や責任ある積極財政など党の公約について、連立を組む自民党とともに前に進めるとして支持を呼びかけました。