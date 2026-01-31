週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」まだまだ寒さが続くこの時期、食べたくなるのが鍋そこで今回は、人気店でイマドキ鍋の楽しみ方を徹底調査！《出演》マツヤマイカ菰田欣也【紹介した場所】★いま大ブーム！新感覚のエンタメ鍋“回転火鍋”場所名：中華回転火鍋 転多多所在地： 東京都豊島区西池袋1-44?10 6F紹介した商品：食べ放題コース平日昼 3080円/その他 3938円★トッピングや締めが選べる