ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」が、"みちょぱ"こと池田美優さんを起用したバレンタイン特設ページ「池田美優と、ときめく。Cosme Kitchen Valentine」を2026年1月21日に公開！PEANUTS×Cosme Kitchenのスペシャルコラボアイテムに加え、いつものみちょぱとは“一味違う”バレンタインメイクも披露している。【画像】PEANUTS×コスメキッチンのバレンタインスペシャルアイテム