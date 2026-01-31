国税元職員で俳優の山村紅葉さんが「スマホ申告」を体験しました。山村紅葉さんは、スマホで確定申告ができる「eーTax」を実際に使って、申告書が自動入力されるなどの利便性をアピールしました。山村紅葉さん：（スマホなら）崖からでもちょっとした待ち時間とか撮影の控室でもできちゃう。申告の受け付けは、2月16日から始まります。