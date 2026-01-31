茨城・つくば市の山林で女性の遺体が見つかりました。警察は事件とみて捜査しています。1月27日、つくば市上菅間の山林で、女性の遺体が見つかり、司法解剖の結果、遺体は行方不明となっていた土浦市に住む中国籍の史木華さん（54）であることが分かりました。警察は何らかの事件に巻き込まれたとみて捜査しています。