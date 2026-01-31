元留学生の眠る墓地を訪れたルニー・スルジョマルトノさん＝2025年7月、プラハ（共同）インドネシアのプラボウォ政権が2025年11月、故スハルト元大統領に国家の名誉称号「英雄」を贈った。スハルト独裁政権の弾圧による死者は50万〜200万人とされる。欧州留学中、政権への支持を拒んだ学生は国籍を失った。「彼は英雄なんかではない」。当時を思い言葉を詰まらせた。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）中部ソロ出身のルニー・