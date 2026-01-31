X（旧ツイッター）などのSNSで「いいね」が1万以上になると「万バズ（り）」と呼ばれる。それで言うと、漫画家のみずしな孝之さん（52）が自身のSNSに投稿した4コマ漫画は驚異の「18万バズ」だ。その反響の大きさに、みずしなさん本人も「自分の力ではなく、デコピンのおかげです」と驚きを隠さなかった。昨年11月に投稿した4コマ漫画。主人公はドジャース・大谷翔平投手の愛犬デコピンで、「いいね」の数は18万を超える。