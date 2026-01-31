福島・北塩原村で住宅の車庫にクマが居座り、緊急銃猟により捕獲・駆除されました。北塩原村によりますと、30日午前9時半ごろ、鳥獣被害対策実施隊から、村内で「小さいクマがうろついている」などと役場に連絡がありました。村の担当者が住宅の車庫にいるクマを見つけ、追い払いをしましたが、逃げなかったため、午後4時前、麻酔銃による緊急銃猟で捕獲したということです。クマは体長約50cmで、その後、駆除されました。この冬は