B.LEAGUE DRAFT 2026バスケットボールのBリーグは29日、創設10年目で初となるドラフト「B.LEAGUE DRAFT 2026」を開催した。高校3年生〜大学4年生とプロ2年目までの選手が対象。23クラブが参加し、計11選手がドラフト指名を受けた。新たな制度の“1期生”はどんな心境で運命の時を待ったのか。複数の大学生が胸の内を明かしてくれた。「やばい。どうしよう」指名を待つグリーンルーム。最前列に座る泉登翔（日本大4年）の耳に、