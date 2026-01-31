Samsungが、Galaxyスマートフォン向けの新機能「Privacy Layer（プライバシー層）」の詳細を明らかにしました。この内容は次期「Galaxy S26 Ultra」への搭載が噂されている「プライバシーディスプレイ」機能とほぼ完全に一致しています。 ↑ぎょっ！ パスワードをのぞけない（画像提供／Samsung） この新しいプライバシー層は、バスやカフェ、エレベーター、列に並んでいる場面などの公共の場所で、のぞき見を防ぐために設計