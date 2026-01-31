26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が、西川史礁について言及した。サブロー監督は西川について「2年目のジンクスと言われますけど、ホームランとか意識しなければ、普通に打てると思っているので、阪神の森下選手みたいな感じになって欲しいですね」と期待を寄せた。西川はルーキーイヤーの昨季、開幕直後プロの壁にぶつかるも6月に3度目の昇格を果たしてから打率.311