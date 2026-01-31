弟リバーは2024年8月にTJ手術…昨季は全休また一人、“楽しみ”な選手が加わった。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が29日（日本時間30日）、ドジャースがライダー・ライアン投手を獲得したと伝えた。メジャーキャリアは乏しいものの、日米ファンは大きな関心を寄せている。ライアンは2016年のMLBドラフト30巡目（全体902位）でインディアンス（現ガーディアンズ）に指名されてプロ入り。長