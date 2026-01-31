プレックスは、『デジモンアドベンチャー』より「デジモン リアルデータコレクション ティラノモン」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「デジモン リアルデータコレクション ティラノモン」(15,400円)『デジモン』のデータを立体物として再現することをコンセプトとしたフィギュアシリーズ「デジモンリアルデ