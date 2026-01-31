カニエ・ウェストが昨年、スイスのリハビリ施設で治療を受けていたことを明かした。アドルフ・ヒトラーを称賛したり、ナチスの象徴である鉤十字入りのTシャツを販売するなど物議を醸していたカニエだが、今月26日にウォール・ストリート・ジャーナル紙へ全面広告という形で公開書簡を掲載し、長期にわたる躁状態に起因した行動だったと説明していた。 【写真】カニエ・ウェストとビアンカ・センソリ夫