想いを届ける季節限定スイーツ 名古屋のスイーツ女子の皆様、今年のバレンタインは既に色々とチェックしていると思いますが、こちらもぜひ注目を！ 2026年7月に15歳の誕生日を迎える、ますます絶好調の名古屋名物「ぴよりん」の季節限定バージョンの登場です。 甘酸っぱいラズベリーと優しいホワイトチョコプリンの組み合わせはバレンタインシーズンにぴったり 2月4日(水)から2月14日(土)までの