谷口海斗がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCへ移籍アルビレックス新潟のFW谷口海斗がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCへ移籍し、海外リーグへ挑戦することが決まった。谷口は岐阜経済大から2018年にJ3グルージャ盛岡に加入。その後、2020年シーズンに加入したJ3ロアッソ熊本でリーグ得点王となり、1年で当時J2の新潟へステップアップ。そこでJ1昇格2年目の2024年シーズンに34試合10得点の活