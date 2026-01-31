遠藤はCLカラバフ戦の前半開始早々に途中出場イングランド1部リバプールは1月29日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）第8節でアゼルバイジャン1部カラバフFKと対戦して6-0の大勝を収めた。日本代表キャプテンのMF遠藤航はベンチスタートとなったが、味方の負傷を受けて途中出場。右サイドバックを務めて無失点に貢献し、リバプール専門メディア「This is Anfield」は、試合後にアルネ・スロット監督が称賛したと報じている。試合