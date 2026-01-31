2月8日に投開票が行われる今回の衆議院選挙。16日間という超短期決戦の中で、どこまで各政党は政策を市民に届け、支持を得られるのか。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、山本太郎代表が体調不良を理由に議員辞職したばかりのれいわ新選組をピックアップ。衆院選をどう戦い、さらに今後の党運営をどうしていくのか。高井崇志幹事長に聞いた。【映像】消費減税 各党のスタンス■れいわ新選組に聞く“10