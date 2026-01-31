30日、オンラインイベントで発言する国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長（共同）【ニューヨーク共同】国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長は30日、核軍縮を議論するオンラインイベントで、米国とロシアの間に唯一残る核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」の失効が2月5日に迫っていることに強い危機感を示した。失効すれば「予測不可能な時代に突入する。核軍縮は核保有国の義務だ」と訴え、米ロに後継の新条約で合