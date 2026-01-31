試合の流れは序盤で決まっていた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得し、個人13勝目とした。東場の親番から猛連荘、終盤にEARTH JETS・三浦智博（連盟）からの反撃を受けたものの、終わってみれば＋73.3と、この日も大きなポイントを積み重ねた。【映像】永井孝典 東1局で決めた猛烈トップ（一部始終）試合は東家から永井、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）