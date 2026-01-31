今年の目標に「韓国語を話せるようになる！」と掲げたり、「今年こそ韓国語の勉強を始めたい」と考えていたりする方も多いのではないでしょうか。ただ、韓国語学習は最初につまずきやすく、知らないうちに“挫折ルート”に入ってしまう人も少なくありません。そこで今回は、「わかりやすい！」「これなら続けられそう」との口コミが殺到、語学書としては異例のヒットになっている『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年